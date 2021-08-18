Мишустин поручил не пускать иностранные корабли в порты на Сахалине
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть для иностранных судов nри порта в Сахалинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что «для оказания услуг и захода иностранных судов» следует закрыть "морские порты Александровск-Сахалинский, Москальво и Поронайск.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил кабмину представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах, в рамках которого планируется освободить местные предприятия от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
- СМИ: Президент Афганистана госпитализирован в Абу-Даби
- Представитель «Талибана» заявил, что Афганистану не нужна демократия
- Мишустин поручил не пускать иностранные корабли в порты на Сахалине
- Посольство РФ в Афганистане обсуждает организацию вывозных рейсов
- Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
- Художник Краснов из-за коронавируса оказался в хосписе
- СМИ сообщили об обнаружении чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru