Мишустин поручил не пускать иностранные корабли в порты на Сахалине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть для иностранных судов nри порта в Сахалинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «для оказания услуг и захода иностранных судов» следует закрыть "морские порты Александровск-Сахалинский, Москальво и Поронайск.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил кабмину представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах, в рамках которого планируется освободить местные предприятия от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:КораблиСахалинМихаил Мишустин
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