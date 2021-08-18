Мишустин поручил не пускать иностранные корабли в порты на Сахалине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть для иностранных судов nри порта в Сахалинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «для оказания услуг и захода иностранных судов» следует закрыть "морские порты Александровск-Сахалинский, Москальво и Поронайск.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил кабмину представить предложения по созданию льготного налогового режима на Курилах, в рамках которого планируется освободить местные предприятия от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество.

