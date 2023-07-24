Мишустин пообещал Приморью триллионы инвестиций

Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал Приморскому краю инвестиции на общую сумму не менее 2,8 триллионов рублей. Об этом он заявил во Владивостоке после ознакомления с проектами развития Приморья, общаясь с главами компаний, которые их реализуют.

По словам премьер-министра, государство считает регионы Дальнего Востока перспективными для инвестиций, и готово решать всплывающие проблемы при непосредственных контактах с местным бизнесом. Как подчеркнул Мишустин, стратегия властей заключается в том, чтобы уровень жизни в таких регионах был даже выше, чем в среднем по России.

Что касается Приморского края, то сюда, по словам премьера, уже вложено 590 миллиардов рублей, создано большое количество рабочих мест. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мишустин озвучил также планы по созданию ещё 170 тысяч мест приложения труда.

