Мишустин пообещал Приморью триллионы инвестиций
Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал Приморскому краю инвестиции на общую сумму не менее 2,8 триллионов рублей. Об этом он заявил во Владивостоке после ознакомления с проектами развития Приморья, общаясь с главами компаний, которые их реализуют.
По словам премьер-министра, государство считает регионы Дальнего Востока перспективными для инвестиций, и готово решать всплывающие проблемы при непосредственных контактах с местным бизнесом. Как подчеркнул Мишустин, стратегия властей заключается в том, чтобы уровень жизни в таких регионах был даже выше, чем в среднем по России.
Что касается Приморского края, то сюда, по словам премьера, уже вложено 590 миллиардов рублей, создано большое количество рабочих мест. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мишустин озвучил также планы по созданию ещё 170 тысяч мест приложения труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru