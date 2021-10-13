Мишустин отчитал орловского губернатора за строящуюся больше 10 лет больницу
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отчитал губернатора Орловской области Андрея Клычкова из-за больницы, которую строится уже 14 лет.
«Это беда, просто безобразие. Закопали все деньги здесь, это же беда, ну разве так можно?», — цитирует Мишустина Telegram-канал «Пул №3».
Речь идет о строительстве многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» (ММЦ). Премьер заявил, что ответственность за этот объект лежит лично на губернаторе.
Мишустин поручил достроить лечебное учреждение как можно быстрее, контролировать проектно-сметную документацию будет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».
Ранее политолог Константин Калачев объяснил «губернаторопад» результатом на предстоящих выборах президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru