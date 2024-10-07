Мишустин назвал небезопасной обстановку в приграничных областях для возвращения
Председатель правительства Михаил Мишустин оценил как небезопасную обстановку в Белгородской, Брянской и Курской областях в плане возможног возвращения жителей, которые был вынуждены покинуть свои дома.
Такой комментарий премьер-министр дал на совещании со своими заместителями, где обсуждалась ситуация с трудоустройством эвакуированных. Кабинет министров уточнил порядок их приёма на работу. По словам Мишустина, они смогут оформляться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правительства обратил внимание, что такой же принцип уже применялся при трудоустройстве граждан из четырех новых регионов РФ, а также тех, кто в экстренном порядке уехал в Россию с Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru