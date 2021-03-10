Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю послевоенную историю

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса по состоянию на 7.00. Об этом сообщил в эфире «Соловьёв LIVE» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, таких морозов 10 марта не было за всю послевоенную историю.

В прошлом году в этот день температура была плюс 4 градуса.

В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды

Днем в среду температура составит 11-13 градусов мороза, передает RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после аномальных морозов москвичей ждет резкое потепление. По его словам, к выходным температура повысится на 15-20 градусов. В ночь на субботу ожидается 8-10 градусов мороза, днем будет около 0 градусов. В воскресенью синоптики прогнозируют уже положительные значения и дождь.


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ФОТО: РИА Новости
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