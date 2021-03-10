В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Погода считается потенциально опасной.

Предупреждение в столице будет действовать до 22.00 четверга, по области - до 23.00.

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В ночь на среду температура воздуха опускалась в Москве почти до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 14 градусов.

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сообщил телеканалу «360», что сильное похолодание в столичном регионе связано с ультраполярным вторжением холодного воздуха с Карского моря и пониженным давлением.Температуры на 8-9 градусов ниже нормы.


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ФОТО: РИА Новости
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