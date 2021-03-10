В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Погода считается потенциально опасной.
Предупреждение в столице будет действовать до 22.00 четверга, по области - до 23.00.
В ночь на среду температура воздуха опускалась в Москве почти до минус 21 градуса. Днем ожидается минус 14 градусов.
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин сообщил телеканалу «360», что сильное похолодание в столичном регионе связано с ультраполярным вторжением холодного воздуха с Карского моря и пониженным давлением.Температуры на 8-9 градусов ниже нормы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды
- Стало известно, сколько россияне одалживают коллегам денег
- Армянская оппозиция анонсировала крупный митинг у здания парламента
- Песков заявил, что пандемия лишила Россию года развития
- СМИ: Алтайского министра здравоохранения задержали за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru