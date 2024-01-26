Минтранс выделит 5,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта «Храброво»
Минтранс России поддерживает реконструкцию аэропорта «Храброво» в Калининграде, сообщил глава ведомства Виталий Савельев. Он отметил, что сейчас ведомством рассматривается выделение 5,5 млрд рублей.
Он отметил, что пропускная способность аэропорта увеличивается с 16 взлетно-посадочных операций в час до 32 в пиковые периоды, когда граждане приезжают в регион в отпуск. Такие показатели требуют развития инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву быстро решить вопрос, связанный с субсидированием перевозок в Калининград. По словам главы государства, целесообразно это сделать только для жителей российского анклава и студентов.
«Не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», - потребовал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса.
Ранее Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в Балтийском федеральном университете, передает «Радиоточка НСН».
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