Минтранс выделит 5,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта «Храброво»

Минтранс России поддерживает реконструкцию аэропорта «Храброво» в Калининграде, сообщил глава ведомства Виталий Савельев. Он отметил, что сейчас ведомством рассматривается выделение 5,5 млрд рублей.

Он отметил, что пропускная способность аэропорта увеличивается с 16 взлетно-посадочных операций в час до 32 в пиковые периоды, когда граждане приезжают в регион в отпуск. Такие показатели требуют развития инфраструктуры.

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Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву быстро решить вопрос, связанный с субсидированием перевозок в Калининград. По словам главы государства, целесообразно это сделать только для жителей российского анклава и студентов.

«Не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», - потребовал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса.

Ранее Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в Балтийском федеральном университете, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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