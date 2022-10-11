Минтранс Крыма сообщил о запуске четырех паромов на переправе в Керченском проливе

Четыре парома, находящиеся в порту Керчи, начали работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

На переправе «Керчь – порт Кавказ» пустят четыре парома

«Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий"», — цитирует врио министра ТАСС.

По словам Лукашенко, ожидается запуск дополнительных судов, пишет RT.

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем заработала 9 октября, напоминает Ura.ru. За день до этого на Крымском мосту произошел взрыв: во время движения взорвалась фура, в результате были частично разрушены два автомобильных пролета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Керченский ПроливПаромКрымКрымский Мост
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