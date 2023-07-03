Минтранс Крыма предупредил о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов», — написал глава Минтранса региона в своем Telegram-канале.

При этом пробка по направлению к Краснодарскому краю составляет 0,5 км, время ожидания для автомобилей — 40 минут, отмечает телеканал «360».

В субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Кубани возникла пробка длиной в 9 километров. Затруднения в движении связаны с увеличением числа направляющихся в Крым автомобилей, пишет Ura.ru.

