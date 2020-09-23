В Минспорте одобрили поддержку тренеров в сельской местности
Министерство спорта России одобрило программу «Земской тренер» по поддержке тренеров в сельской местности и созданию там спортивной инфраструктуры, заявил «Радио 1» депутат Госдумы Борис Пайкин.
Программа подразумевает стимулирующие разовые выплаты, а также создание жилищных условий. По его словам, она во многом повторяет эффективную программу «Земский доктор».
Парламентарий отметил, что для реализации этой инициативы потребуется прописать отдельный раздел в госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
«Здесь обязательно нужна поддержка федерального бюджета», - сказал он.
Сейчас в спортивных секциях по всей стране занимаются около десяти миллионов детей и подростков, из них более трех миллионов – в сельской местности. Тем не менее, подавляющее большинство тренеров работают в городах.
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