В Минспорте одобрили поддержку тренеров в сельской местности

Министерство спорта России одобрило программу «Земской тренер» по поддержке тренеров в сельской местности и созданию там спортивной инфраструктуры, заявил «Радио 1» депутат Госдумы Борис Пайкин.

Программа подразумевает стимулирующие разовые выплаты, а также создание жилищных условий. По его словам, она во многом повторяет эффективную программу «Земский доктор».

Жители Московской области стали чаще заниматься спортом

Парламентарий отметил, что для реализации этой инициативы потребуется прописать отдельный раздел в госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

«Здесь обязательно нужна поддержка федерального бюджета», - сказал он.

Сейчас в спортивных секциях по всей стране занимаются около десяти миллионов детей и подростков, из них более трех миллионов – в сельской местности. Тем не менее, подавляющее большинство тренеров работают в городах.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ВыплатыТренерСпорт
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