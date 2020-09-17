Жители Московской области стали чаще заниматься спортом
Жители Московской области стали чаще заниматься спортом, передает «Радио 1» слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
«После пандемии мы получили взрывной скачок тех людей, кто хочет ходить в зал, потому что все насиделись дома и соскучились, и хотят идти заниматься спортом. У нас регистрация на наши беговые события, когда мы её открываем, — за сутки полторы-две тысячи слотов разбирают», — сказал Терюшков в ходе всероссийского форума «Живу спортом».
Он добавил, что за июль и август в Подмосковье прошло пять забегов, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. В ближайшее время пройдут Серпуховский марафон и «Сергиевый путь» в Сергиевом Посаде 26 сентября и 10 октября соответственно.
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