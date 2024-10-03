В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию

Палестинская национально-культурная автономия создана в Чечне. Об этом сообщил журналистам министр республики по нацполитике, внешним связям, печати, информации Ахмед Дудаев.

В Наурском районе региона на заседании консультационного совета при главе Чечни Дудаев передал старейшине республиканской палестинской общины Альхагу Насефу свидетельство о регистрации некоммерческой «Местной общественной организации национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного».

Министр подчеркнул, что в течение многих лет в Чечне не было конфликтных ситуаций с представителями разных национальностей и конфессий, пишет RT.

«Это наш общий дом для всех религий и народов», — указал Дудаев.

Ранее в Чечню прибыли 206 палестинских беженцев, для них был построен коттеджный поселок.

