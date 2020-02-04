Минфин Хакасии сообщил об отсутствии денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии заявило о нехватке средств на школы и детские сады. В ведомстве сообщили, что в регионе не хватает 14 млрд рублей, пишет РБК. Именно столько составляет дефицит бюджета на 2020 год, что составляет около трети плановых расходов республики на год. Отмечается, что бюджетом не обеспечены расходы в сфере ЖКХ, связи, аренды, питания, медикаментов, угля, горючего, ремонта.
Минфин Хакасии намерен обратиться за помощью в федеральный центр, передает РЕН ТВ.
Хакасия занимает 73-е место из 85 по уровню денежных доходов на душу населения. Это один из беднейших субъектов России, пишет «Газета.ру».
В январе Хакасия вошла в десятку аутсайдеров по качеству управления регионом. Ежегодный рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что ключевым фактором повышения или понижения эффективности управления является компетентность губернаторов. По его мнению, все переназначения последуют уже после конституционной реформы.
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