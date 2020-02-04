Минфин Хакасии сообщил об отсутствии денег на школы и детские сады

Хакасия занимает 73-е место из 85 по уровню денежных доходов на душу населения. Это один из беднейших субъектов России, пишет «Газета.ру».

В январе Хакасия вошла в десятку аутсайдеров по качеству управления регионом. Ежегодный рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в эфире НСН, что ключевым фактором повышения или понижения эффективности управления является компетентность губернаторов. По его мнению, все переназначения последуют уже после конституционной реформы.

