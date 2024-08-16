Электроснабжение частично восстановлено в Приморье после массовых отключений
Электроснабжение в Приморском крае на Дальнем Востоке частично восстановлено после массового сбоя. Свет подали в городах Лесозаводске, Лучегорске и Дальнереченске, информирует региональное правительство.
Там уточнили, что сейчас производится переключение на Приморскую ГРЭС аварийной линии. Комплексные отключения света затронули юг Приморья, в том числе Владивосток.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», технический сбой произошёл из-за короткого замыкание в сети 500 кВт на Приморской ГРЭС - тепловой электростанции, расположенной в посёлке городского типа Лучегорск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru