Электроснабжение частично восстановлено в Приморье после массовых отключений

Электроснабжение в Приморском крае на Дальнем Востоке частично восстановлено после массового сбоя. Свет подали в городах Лесозаводске, Лучегорске и Дальнереченске, информирует региональное правительство.

Там уточнили, что сейчас производится переключение на Приморскую ГРЭС аварийной линии. Комплексные отключения света затронули юг Приморья, в том числе Владивосток.

Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», технический сбой произошёл из-за короткого замыкание в сети 500 кВт на Приморской ГРЭС - тепловой электростанции, расположенной в посёлке городского типа Лучегорск.

