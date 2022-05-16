Мэр Ярославля ушел в отставку

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — написал чиновник.

Волков отметил, что в течение трех лет администрация Ярославля решала «застарелые проблемы», но также открывала новые объекты и реализовывала инфраструктурные проекты, пишет РИА ФАН.

«Все это время мы жили интересами Ярославля, и я горжусь тем, что работал на благо этого прекрасного города», — подчеркнул градоначальник, поблагодарив местных жителей и коллег.

Волков был избран мэром Ярославля в декабре 2018 года, напоминает RT.

