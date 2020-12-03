Мэр Великого Новгорода заразился коронавирусом
3 декабря 202015:05
Коронавирус подтверждён у мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина. Об этом сам градоначальник проинформировал общественность через социальные сети.
По словам Бусурина, не смотря на положительный тест, самочувствие у него хорошее. Таким образом, судя по всему, у него будет бессимптомный вариант COVID-19.
До окончания карантина мэр Великого Новгорода будет исполнять свои должностные обязанности удалённо – на самоизоляции, отмечает RT.
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3 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru