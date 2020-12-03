Мэр Великого Новгорода заразился коронавирусом

Коронавирус подтверждён у мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина. Об этом сам градоначальник проинформировал общественность через социальные сети.

По словам Бусурина, не смотря на положительный тест, самочувствие у него хорошее. Таким образом, судя по всему, у него будет бессимптомный вариант COVID-19.

До окончания карантина мэр Великого Новгорода будет исполнять свои должностные обязанности удалённо – на самоизоляции, отмечает RT.

