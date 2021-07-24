Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом после прививки

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что градоначальник планово сделал тест на COVID-19, который оказался положительным. Надсадин продолжает работу в дистанционном режиме.

«Чувствует себя нормально — видимо, потому что привился, работает из дома и ждёт повторные результаты теста», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее мэр привился от коронавируса: первый укол Надсадин сделал 26 июня.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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