Мэр Уфы Греков ушел в отставку

Агентство отмечает, что отставку Грекова и Мавлиева подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник. При этом, как сообщил Хабиров, уфимского мэра назначат полпредом Башкирии при президенте РФ, пишет РИА ФАН.

«До этого мы плотно поговорили с Грековым, подумали, что его компетенция нужна и предложили ему возглавить должность полномочного представителя республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства региона», — указал глава республики.

