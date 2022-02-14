Мэр Уфы Греков ушел в отставку

Мэр Уфы Сергей Греков покинет свой пост, город предложили возглавить экс-мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что отставку Грекова и Мавлиева подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник. При этом, как сообщил Хабиров, уфимского мэра назначат полпредом Башкирии при президенте РФ, пишет РИА ФАН.

«До этого мы плотно поговорили с Грековым, подумали, что его компетенция нужна и предложили ему возглавить должность полномочного представителя республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства региона», — указал глава республики.

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Фото: ufacity.info
ТЕГИ:БашкирияОтставкаМэрУфа
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