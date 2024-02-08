Мэр Новокузнецка поручил продумать место для установки памятника Сталину

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил найти место для установки памятника Иосифу Сталину. Об этом градоначальник заявил в эфире программы «Утро с мэром» на телеканале «Ново-ТВ».

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Как отметил Кузнецов, он дал распоряжение градостроителям и главам районов подумать, где можно поставить «некую экспозицию». Мэр также предложил обсудить вопрос с населением.

«Сталин вызывает очень много противоречий, есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но в целом благодаря Сталину было сделано очень много», — указал градоначальник.

Говоря об установке монумента, мэр отметил необходимость «сделать так, чтобы не обидеть никого».

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о планах партии открыть в крупных городах страны «Сталин-центры», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПамятникиИосиф СталинНовокузнецк

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