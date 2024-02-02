СМИ: В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным

В Тбилиси отправили под стражу на пять суток активистку Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Об этом сообщают местные СМИ.

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«Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на пять суток», - говорится в сообщении «ТВ Пирвели».

Ранее грузинская патриархия сочла необходимым переписать икону, и объявила о готовности сделать это самостоятельно в случае, если это не сделают те, кто ее пожертвовал. Сейчас икона находится в охраняемом месте.

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ФОТО: police.ge
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