Хуснуллин сообщил, когда восстановят школы и детсады в Мариуполе
Школы и детские сады в Мариуполе должны восстановить к 1 сентября, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Об этом он заявил во время посещения мариупольской школы искусств. «Наша задача, чтобы все школы и детские сады в том количестве, которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября», – указал Хуснуллин.
Отмечается, что в городе отремонтирована школа на 1300 мест, детский сад на 90 мест и еще одна школа на 920 учащихся.
Ранее Хуснуллин заявил о большом потенциале каждого из четырех новых регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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