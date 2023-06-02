Хуснуллин сообщил, когда восстановят школы и детсады в Мариуполе

Об этом он заявил во время посещения мариупольской школы искусств. «Наша задача, чтобы все школы и детские сады в том количестве, которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября», – указал Хуснуллин.

Отмечается, что в городе отремонтирована школа на 1300 мест, детский сад на 90 мест и еще одна школа на 920 учащихся.

Ранее Хуснуллин заявил о большом потенциале каждого из четырех новых регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

