Мэр крымского города Саки ушел в отставку
26 июня 202411:05
Мэр курортного города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Руководитель региона отметил, что провел встречу с градоначальником.
«По итогам... Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в Telegram.
Овдиенко занимал пост главы городской администрации с 2020 года.
В мае стало известно, что в отставку ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru