Мэр крымского города Саки ушел в отставку

Мэр курортного города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мэр Элисты заявил об уходе в отставку

Руководитель региона отметил, что провел встречу с градоначальником.

«По итогам... Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в Telegram.

Овдиенко занимал пост главы городской администрации с 2020 года.

В мае стало известно, что в отставку ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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