Мэр Элисты заявил об уходе в отставку

Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов уходит в отставку. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня покидаю свой пост. Это были непростые, но насыщенные и интересные два года. Мы вместе делили радости, объединялись для решения важных задач, ежедневно шаг за шагом решали текущие вопросы», — отметил Тепшинов.

Чиновник поблагодарил коллег за совместную работу и главу Калмыкии Бату Хасикова за «постоянную вовлеченность, искреннее и живое внимание» к городу.

Как сообщил портал «Степные вести», исполняющим обязанности главы Элисты стал Максим Сорокин. При этом Хасиков рекомендовал депутатам городского собрания рассмотреть на должность градоначальника кандидатуру Алдара Лиджикова.

Ранее глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил о решении уйти в отставку, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новость
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