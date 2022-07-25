Мэр Красноярска покинет пост и станет заместителем губернатора

«Сегодня губернатор края Александр Усс предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы – в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить», — рассказал Еремин.

Мэр добавил, что вторник планирует внести в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий. Заседание совета, в ходе которого депутаты примут отставку градоначальника, состоится на следующей неделе.

По данным официального портала Красноярского края, Еремину поручат курировать вопросы благоустройства. Экс-мэр Красноярска будет «подтягивать до уровня столицы» другие населенные пункты региона, отмечает телеканал «360».

Сергей Еремин занимал пост мэра Красноярска с 2017 года, пишет РИА ФАН.

