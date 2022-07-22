Козицын покинул пост гендиректора Уральской горно-металлургической компании

«Андрей Анатольевич Козицын проинформировал ОАО "УГМК" о своем намерении покинуть пост генерального директора ОАО "УГМК". Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК», — приводит сообщение РИА Новости.

Козицын оставил должность для сохранения стабильности работы УГМК и компаний группы на всех рынках, отмечает RT.

С 20 июля генеральным директором УГМК назначили Эльфата Исмагилова, который ранее возглавлял совет директоров акционерного общества, пишет Ura.ru.

