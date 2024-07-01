Мэр Керчи Брусаков подал в отставку

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мэр крымского города Саки ушел в отставку

Как отметил руководитель республики, он провел встречу с Брусаковым, после общения мэр принял решение уволиться по собственному желанию.

«Его обязанности возложены на заместителя главы администрации Олега Николаевича Каторгина», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее об уходе в отставку объявил глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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