Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
1 июля 202411:04
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как отметил руководитель республики, он провел встречу с Брусаковым, после общения мэр принял решение уволиться по собственному желанию.
«Его обязанности возложены на заместителя главы администрации Олега Николаевича Каторгина», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Ранее об уходе в отставку объявил глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru