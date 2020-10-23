Мэр Калининграда ушел в отставку

Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания горсовета, который принял его заявление.

Мэр Архангельска объявил об уходе в отставку

Силанов объяснил свой уход изменившейся схемой управления городом, которая вступает в силу с 23 октября, передает RT.

Место Алексея Силанова занял председатель горсовета Андрей Кропоткин, сообщает Ura.ru.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш 19 октября подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.


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ФОТО: сайт администрации города Калининград
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