Мэр Калининграда ушел в отставку
23 октября 202012:13
Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания горсовета, который принял его заявление.
Силанов объяснил свой уход изменившейся схемой управления городом, которая вступает в силу с 23 октября, передает RT.
Место Алексея Силанова занял председатель горсовета Андрей Кропоткин, сообщает Ura.ru.
Мэр Архангельска Игорь Годзиш 19 октября подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.
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23 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru