Мэр Архангельска объявил об уходе в отставку

Годзиш поблагодарил свою команду за совместную работу, а также жителей города, сообщавших ему о городских проблемах. В сообщении он отметил активность, которая появилась в Архангельске в рамках национальных проектов, что стимулировало начало «бума социальной стройки».

Нового главу городской администрации депутаты выберут на внеочередной сессии во вторник, сообщает «Свободная пресса». На пост градоначальника претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морева и министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Годзиш возглавлял администрацию Архангельска с 4 декабря 2015 года.

