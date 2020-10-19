Мэр Архангельска объявил об уходе в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом он сообщил в понедельник, 19 октября, в соцсети «ВКонтакте».

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Годзиш поблагодарил свою команду за совместную работу, а также жителей города, сообщавших ему о городских проблемах. В сообщении он отметил активность, которая появилась в Архангельске в рамках национальных проектов, что стимулировало начало «бума социальной стройки».

Нового главу городской администрации депутаты выберут на внеочередной сессии во вторник, сообщает «Свободная пресса». На пост градоначальника претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морева и министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Годзиш возглавлял администрацию Архангельска с 4 декабря 2015 года.

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ФОТО: сайт городской администрации Архангельска
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