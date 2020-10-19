Мэр Архангельска объявил об уходе в отставку
Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом он сообщил в понедельник, 19 октября, в соцсети «ВКонтакте».
Годзиш поблагодарил свою команду за совместную работу, а также жителей города, сообщавших ему о городских проблемах. В сообщении он отметил активность, которая появилась в Архангельске в рамках национальных проектов, что стимулировало начало «бума социальной стройки».
Нового главу городской администрации депутаты выберут на внеочередной сессии во вторник, сообщает «Свободная пресса». На пост градоначальника претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морева и министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.
Годзиш возглавлял администрацию Архангельска с 4 декабря 2015 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Мишустин: РФ удалось пройти первую фазу пандемии COVID-19 лучше многих стран
- Возбуждено уголовное дело после розлива нефти в НАО
- Число выявленных случаев коронавируса в США за сутки выросло на 48 тыс
- Азербайджанские СМИ сообщили об обстреле района страны, четверо ранены
- Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru