Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский займёт пост первого заместителя Свердловской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что 21 декабря Высокинский объявит о своей отставке.

Отмечается, что глава города получил предложение новой должности в ходе рабочей встречи с губернатором области Евгением Куйвашевым. Высокинский займёт пост после завершения всех необходимых процедур.

Кроме того, вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен руководителем городской администрации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Е1.Ru
ТЕГИ:НазначениеСвердловская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры