Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором Свердловской области
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский займёт пост первого заместителя Свердловской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Ранее сообщалось, что 21 декабря Высокинский объявит о своей отставке.
Отмечается, что глава города получил предложение новой должности в ходе рабочей встречи с губернатором области Евгением Куйвашевым. Высокинский займёт пост после завершения всех необходимых процедур.
Кроме того, вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен руководителем городской администрации.
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