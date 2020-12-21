СМИ сообщили о предстоящей отставке мэра Екатеринбурга
21 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщит о своей отставке, пишет издание Ura.ru.
Также в понедельник первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра. По предварительным данным, Орлов будет и.о. главы города.
Тем временем, мэрия отказалась прокомментировать информацию об отставке Высокинского, сообщает РИА Новости.
Ранее мэрия Екатеринбурга разъяснила слова главы города Александра Высокинского о том, что людей без масок и перчаток нужно высаживать из общественного транспорта.
Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов пояснил, что градоначальник не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта.
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