Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал заявление об отставке по собственному желанию.
Накануне Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы.
Предполагается, что Высокинский выдвинет вопрос о своей отставке сегодня на заседании гордумы, передает Ura.ru.
Свой пост он занял два года назад. Отставка связана с переходом на работу в областное правительство. Накануне глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому занять кресло своего первого заместителя.
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