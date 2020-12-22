Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке

Предполагается, что Высокинский выдвинет вопрос о своей отставке сегодня на заседании гордумы, передает Ura.ru.

Свой пост он занял два года назад. Отставка связана с переходом на работу в областное правительство. Накануне глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому занять кресло своего первого заместителя.

