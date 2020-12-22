Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал заявление об отставке по собственному желанию.

Накануне Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы.

Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором Свердловской области

Предполагается, что Высокинский выдвинет вопрос о своей отставке сегодня на заседании гордумы, передает Ura.ru.

Свой пост он занял два года назад. Отставка связана с переходом на работу в областное правительство. Накануне глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому занять кресло своего первого заместителя.

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ФОТО: Официальный портал Екатеринбурга
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