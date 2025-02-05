Глава минздрава Белгородской области заявил, что уходит на СВО
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что вступает в добровольческий отряд «БАРС-Белгород» для того, чтобы качественно организовать работу медицинской службы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Иконников отметил, что проконтролирует, чтобы бойцы получали плановую медицинскую помощь.
Он отметил, что пока его не будет, обязанности будет временно исполнять его первый заместитель Людмила Крылова, а также пообещал, чтобы будет стараться выходить на связь.
Ранее в зону специальной военной операции добровольцем ушел замглавы администрации города Ухта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru