Архангельский экс-министр признался в развращении школьниц
Бывший чиновник администрации Архангельской области признал свою вину в развращении несовершеннолетних. Ему предъявлено официальное обвинение. Об этом сообщает на своём сайте региональное управление Следственного комитета.
Согласно материалам следствия, обвиняемый в конце прошлого года вел переписку в одной из социальных сетей с двумя девочками в возрасте 12 и 14 лет. Экс-чиновник оказывал на них развращающее воздействие. Одной из собеседниц он отправил ссылку на видеозапись с кадрами 18+.
В жилище и на рабочем месте обвиняемого проведены обыски, в ходе которых найдены «предметы, имеющие значение для дела».
Имя экс-чиновника в данном сообщении не называется. Однако в минувшее воскресенье региональный СК проинформировал о решении суда отправить под домашний арест бывшего главу министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в развращении несовершеннолетних.
Как уточняет Газета.ру, 48-летнего Гнедышева назначили временно исполняющим обязанности министра в конце августа текущего года. 8 октября он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.
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