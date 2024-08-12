Меняйло предупредил о создании фейкового аккаунта от его имени в соцсети
Мошенники создали фейковую страницу главы Северной Осетии Сергея Меняйло в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и от имени руководителя региона отправляют сообщения с предложением присоединиться к сбору средств для военных в зоне проведения спецоперации. Об этом Меняйло написал в Telegram-канале.
Глава республики указал, что его страница в социальной сети неактивна с марта 2022 года.
«Никакие поручения или просьбы я через личные сообщения не озвучиваю... Наши бойцы обеспечены всем необходимым – эта работа отлажена», — подчеркнул Меняйло.
Руководитель региона призвал тщательно проверять информацию и доверять только официальным источникам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru