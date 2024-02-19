Медведев передал военному комиссариату Чечни машины «Нива»

Ранее сегодня сообщалось, что Медведев приехал в Чечню. В аэропорту Грозного его встретил глава региона Рамзан Кадыров. В ходе поездки зампред Совбеза посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщался с добровольцами и чеченскими командирами, а также провел в Грозном встречу с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В понедельник, 19 февраля, Медведев заявил, что с 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек для участия в СВО.

