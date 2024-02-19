Медведев передал военному комиссариату Чечни машины «Нива»
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал военному комиссариату Чеченской республики автомобили «Нива». Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее сегодня сообщалось, что Медведев приехал в Чечню. В аэропорту Грозного его встретил глава региона Рамзан Кадыров. В ходе поездки зампред Совбеза посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где пообщался с добровольцами и чеченскими командирами, а также провел в Грозном встречу с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В понедельник, 19 февраля, Медведев заявил, что с 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек для участия в СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru