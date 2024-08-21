МЧС: Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку
Уровень реки Амур у Хабаровска повышается, он превысил отметку неблагоприятного явления на шесть сантиметров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«За прошедшие сутки он [уровень] добавил 10 сантиметров, и на утро 21 августа составил 4,56 метра», — указали в ведомстве.
Отметка неблагоприятного явления — 4,5 м, опасного явления — 6 м.
В МЧС подчеркнули, что из-за подъема воды подтоплены территории на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Всего в зоне паводка оказались 116 дачных участков.
Между тем в Бурятии из-за паводков ввели режим ЧС республиканского уровня, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru