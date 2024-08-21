МЧС: Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

«За прошедшие сутки он [уровень] добавил 10 сантиметров, и на утро 21 августа составил 4,56 метра», — указали в ведомстве.

Отметка неблагоприятного явления — 4,5 м, опасного явления — 6 м.

В МЧС подчеркнули, что из-за подъема воды подтоплены территории на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Всего в зоне паводка оказались 116 дачных участков.

Между тем в Бурятии из-за паводков ввели режим ЧС республиканского уровня, пишет RT.

