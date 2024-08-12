МЧС зафиксировало стабилизацию паводковой ситуации в России

Там проводятся восстановительные работы, население получает адресную помощь. Кроме того, по данным МЧС за неделю в три раза сократилось число смертельных несчастных случаев на водных акваториях. Погибли сто человек, 22 были спасены.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего за минувшие семь дней силы и средства МЧС привлекались к ликвидации пяти чрезвычайных ситуаций различного характера и 54 происшествий.

