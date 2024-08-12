МЧС зафиксировало стабилизацию паводковой ситуации в России

МЧС фиксирует нормализацию обстановки с паводками в регионах России. На 12 августа подтопленными остаются 135 жилых домов в восьми субъектах федерации.

Как уточнили в министерстве, это 61 жилой дом и 73 дачных строения. Также подтоплены 500 приусадебных участков и 22 объекта транспорта, включая мосты. В целом ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит с территорий.

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Там проводятся восстановительные работы, население получает адресную помощь. Кроме того, по данным МЧС за неделю в три раза сократилось число смертельных несчастных случаев на водных акваториях. Погибли сто человек, 22 были спасены.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего за минувшие семь дней силы и средства МЧС привлекались к ликвидации пяти чрезвычайных ситуаций различного характера и 54 происшествий.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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