МЧС зафиксировало стабилизацию паводковой ситуации в России
МЧС фиксирует нормализацию обстановки с паводками в регионах России. На 12 августа подтопленными остаются 135 жилых домов в восьми субъектах федерации.
Как уточнили в министерстве, это 61 жилой дом и 73 дачных строения. Также подтоплены 500 приусадебных участков и 22 объекта транспорта, включая мосты. В целом ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит с территорий.
Там проводятся восстановительные работы, население получает адресную помощь. Кроме того, по данным МЧС за неделю в три раза сократилось число смертельных несчастных случаев на водных акваториях. Погибли сто человек, 22 были спасены.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего за минувшие семь дней силы и средства МЧС привлекались к ликвидации пяти чрезвычайных ситуаций различного характера и 54 происшествий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС зафиксировало стабилизацию паводковой ситуации в России
- Алиханов: В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения
- СМИ: С блогера Гасанова взыскали более 570 тысяч рублей за услуги по доставке еды
- Съемки фильма на основе судьбы лётчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске
- Меняйло предупредил о создании фейкового аккаунта от его имени в соцсети
- В Курской области начали эвакуацию жителей Беловского района
- МЧС доставило более 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
- В Москве посольство Литвы облили красной краской
- Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве продлили до 31 августа
- Белоусов назвал СВО противостоянием России и коллективного Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru