МЧС предупредило водителей о тумане в Москве
В московском главке МЧС сообщили о том, что в пятницу в городе ожидается туман. По данным Росгидромета, видимость ухудшится до 300—800 метров. Ухудшение погодных условий прогнозируется до 21:00 в отдельных районах мегаполиса.
Ведомство предупредило водителей о гололедице на дорогах, им посоветовали снизить скорость и избегать ненужных перестроений и обгонов, передает RT.
Между тем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москвы выросли до 37 сантиметров, однако после оттепелей, которые начнутся уже в пятницу, они растают до 25 см на следующей неделе, пишет «Газета.ру».
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