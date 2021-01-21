Синоптики пообещали резкую и продолжительную оттепель в Москве
Потепление продержится в столичном регионе до середины следующей недели.
Метель начнётся в Москве в четверг днем: как ожидается, сугробы в городе вырастут на три сантиметра. Однако уже в пятницу в городе резко потеплеет, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН.
«В ближайшие часы в столичном регионе уже начнется снег, местами метель. Так проявит себя приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, связанный с далеким циклоном, центр которого выходит в акваторию Северного моря. Погода будет облачной, будет дуть южный ветер 5-10 м/с, температура составит от -7 до -10 градусов мороза. Вслед за фронтом к Москве начнут поступать еще более теплые воздушные массы атлантического происхождения», - отметил он.
По словам Леуса, тёплая погода сохранится в столице и на выходных.
«Потепление, которое будет довольно длительным в Москве, продолжится. Температура воздуха начнет пересекать нулевую отметку в утренние часы пятницы. Завтра днем она будет держаться в пределах от 0 до +2 градусов с небольшими осадками. Оттепель будет достаточно длительной, процесс задержится с пятницы до середины следующей недели», - рассказал специалист.
Синоптик добавил, что вероятность ледяных дождей в связи с потеплением в столичном регионе невелика, но в центральных областях России гололед и ледяные осадки вполне возможны.
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