МЧС предупредило об ударе по белгородскому селу Дроновка
Главк МЧС по Белгородской области объявил предупреждение об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. Местных жителей призвали перейти в укрытия.
В пятницу около 11 часов утра в региональном центре и примыкающем к нему Белгородском районе было распространено предупреждение о ракетной опасности. Вскоре такая же опасность была объявлена в Шебекинском городском округе. Через непродолжительное время был дан отбой тревожному предупреждению.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны РФ в пятницу отчиталось об уничтожении за минувшую ночь 53 дронов Вооруженных сил Украины над рядом российских регионов. Средства ПВО сработали в Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.
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