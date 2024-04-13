МЧС предупредило о затоплении нижней части Южно-Сахалинска

Затопление сельхозугодий, дорог и хозяйственных объектов ожидается в Южно-Сахалинске с 14 апреля. Об этом сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

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Как отметили в ведомстве, в реке Сусуя прогнозируют подъем уровня воды.

«На реках южных районов Сахалина прогнозируются подъемы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Подтопления ожидаются 14 апреля и в последующие сутки. МЧС контролирует обстановку.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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