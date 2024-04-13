МЧС предупредило о затоплении нижней части Южно-Сахалинска
13 апреля 202407:25
Затопление сельхозугодий, дорог и хозяйственных объектов ожидается в Южно-Сахалинске с 14 апреля. Об этом сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Как отметили в ведомстве, в реке Сусуя прогнозируют подъем уровня воды.
«На реках южных районов Сахалина прогнозируются подъемы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
Подтопления ожидаются 14 апреля и в последующие сутки. МЧС контролирует обстановку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru