МЧС: Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону произошел из-за замыкания

Причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС.

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

Ранее стало известно, что в центре города загорелся фасад здания ТЦ. Огонь перекинулся на кровлю находящегося рядом пятиэтажного дома, напоминает РЕН ТВ. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

«Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — указали в МЧС.

В ведомстве отметили, что горение на кровле ТЦ и кровле многоэтажки полностью ликвидировали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПожарРостов-на-ДонуМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры