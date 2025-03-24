МЧС: Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону произошел из-за замыкания
24 марта 202508:40
Причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее стало известно, что в центре города загорелся фасад здания ТЦ. Огонь перекинулся на кровлю находящегося рядом пятиэтажного дома, напоминает РЕН ТВ. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.
«Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — указали в МЧС.
В ведомстве отметили, что горение на кровле ТЦ и кровле многоэтажки полностью ликвидировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru