МЧС: Около 88 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,3 млрд рублей
МЧС России обновило данные по выплатам жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии Вооруженных сил Украины. В общей сложности около 88 тысяч курян получили 1,3 миллиарда рублей.
Как уточнили в ведомстве, на выплату единовременной материальной помощи подано свыше 1600 заявлений. По данным МЧС, за сутки в регион доставлено более 25 тонн гуманитарных грузов. Всего же с начала августа автопоезда МЧС привезли туда 4 тысяч тонн помощи.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации ведомства, за последние сутки более 40 жителей Курской области покинули приграничные районы. Всего в 202 пунктах временного размещения обосновались около 10 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч несовершеннолетних.
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- МЧС: Около 88 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,3 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru