МЧС: На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе
9 декабря 202309:09
Более 30 человек, застрявших на заснеженной автомобильной дороге Кош-Агач — Беляши, спасли на Алтае. Об этом сообщили в МЧС по региону.
«Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши ... В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену», — указано в публикации в Telegram-канале ведомства.
Поиски вели спасатели, сотрудники погрануправления и волонтеры. Местные жители смогли самостоятельно добраться до села Беляши в 00:15 (20:15 мск).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru