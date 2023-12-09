МЧС: На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе

«Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши ... В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену», — указано в публикации в Telegram-канале ведомства.

Поиски вели спасатели, сотрудники погрануправления и волонтеры. Местные жители смогли самостоятельно добраться до села Беляши в 00:15 (20:15 мск).

