Песков: РФ продолжит информировать Турцию об угрозах черноморским газопроводам
25 марта 202613:31
Россия продолжит информировать Турцию о растущих угрозах для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва уже неоднократно доводила до Анкары детальную информацию.
«Мы на постоянной основе передаём нашим турецким коллегам озабоченности... Мы продолжим это делать», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что спецслужбы России фиксируют подготовку Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
