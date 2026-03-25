Песков: РФ продолжит информировать Турцию об угрозах черноморским газопроводам

Россия продолжит информировать Турцию о растущих угрозах для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва уже неоднократно доводила до Анкары детальную информацию.

«Мы на постоянной основе передаём нашим турецким коллегам озабоченности... Мы продолжим это делать», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что спецслужбы России фиксируют подготовку Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
