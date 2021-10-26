Матвиенко оценила медицину Подмосковья

Подмосковная медицина остается образцом для остальных регионов России. Такое заявление сделала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в ходе осмотра центра для лечения онкобольных в Институте ядерной медицины в Химках.

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Спикер отметила, что в центре созданы «благоприятные» условия для инвесторов. По ее мнению, в этом есть заслуга властей региона, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Матвиенко также высоко оценила техническую оснащенность центра.

Губернатор области в свою очередь рассказал о поддержке подобных медицинских центров властями. По его словам, проходящие здесь лечение люди довольны условиями и качеством медицинских услуг: «Мы не платим ни копейки. Такую возможность нам дает государство», - передал Воробьев отзывы пациентов.

Институт ядерной медицины в Химках - это подразделение АО «Медицина». Центр занимается диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также проведением международных исследований, передает «Радио 1».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Московская ОбластьАндрей ВоробьевОнкологияВалентина Матвиенко
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