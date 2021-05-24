«Ливни и грозы». Синоптики дали москвичам прогноз на последние выходные весны
Синоптики рассказали жителям столицы о погоде, которая установится в Москве в первый день календарного лета. Метеоролог Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в последние дни весны в столичном регионе немного похолодает, однако с наступлением первых дней лета в мегаполис придёт потепление.
В целом же, по словам синоптика, последние дни календарной весны в Москве будут солнечными и приятными. С этого понедельника до среды дневные температуры не будут опускаться ниже +22 градусов. Ночи, как заявил Голубев, тоже будут приятными — 15-17 градусов выше нулевой отметки. Однако метеоролог предупредил, что в конце рабочей недели столичный регион накроют обильные ливни. Местами возможны грозы.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жаркая погода до +37 градусов будет в ближайшие дни на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.
«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - сказал синоптик.
Согласно прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.
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