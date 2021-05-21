Вильфанд призвал не ждать возвращения «турецкой» жары

В ближайшие дни аномальной жары, которая отмечалась в Центральной части России в начале недели, ждать не стоит – погода будет соответствовать климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Сегодня самый холодный день недели. Это связано с тем, что северо-западнее Москвы находится хорошо выраженный циклон, и холодные воздушные массы проникают в центр европейской части России. Поэтому максимальные температуры сегодня около 16 -18 градусов Цельсия, это на один градус ниже нормы. А с завтрашнего дня - в субботу, воскресенье, понедельник, вторник - температура будет около и выше нормы на один-полтора градуса. Это нормальная для этого времени года погода. Ночные температуры около десяти градусов, дневные – от 20 до 22. В области – от 18 до 23 градусов. Облачно, с прояснениями. Сегодня еще ожидаются кратковременные дожди, а завтра в связи с тем, что циклон идет на северо-восток и давление повысится примерно на 10 миллиметров ртутного столба, будет солнечная погода без осадков», - рассказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что существует два восприятия погоды: профессиональное и эмоциональное. По его словам, если воспринимать погоду эмоционально, можно было бы назвать похолодание конца недели невероятным, но синоптики считают иначе.

«В начале недели температура была просто сумасшедше высокой. Когда по климату и где такие температуры бывают, когда ночью около 18-20 градусов, как было позавчерашней ночью, а дневные – находятся выше тридцатиградусной отметки? Если обратиться к максимальной температуре за год, то окажется, что у нас самый теплый период года это шестая пятидневка июля, но климатические характеристики гораздо ниже, чем те, которые были в первой половине недели. И если смотреть по климату, то окажется, что такой климат характерен для Турции и в июле. Такое смещение во времени и по пространству. Поэтому может показаться: какой обвал холода, какое невероятное похолодание! А метеорологи говорят другое, поскольку они люди хладнокровные, я бы сказал, сухие - они работают с цифирью. Оказывается, что температура сегодня, которая действительно почти на 15 градусов понизилась, она соответствует норме. Такой и должна быть погода – если усреднить данные температурного режима за три десятилетия, даже больше, то окажется, что именно такой температурный фон и характерен для центра европейской части России, в Москве и Московской области в частности», - пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам прохладное начало лета. По его словам, в начале лета не будет сильной жары, майские тенденции с умеренным температурным фоном сохранятся.

