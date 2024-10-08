«Лидеры цифровой трансформации»: Москва стала лауреатом международной премии

Проект мэра российской столицы «Лидеры цифровой трансформации» удостоен международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, в числе соискателей награды было более 50 стран.

Московский проект стал победителем в номинации «Государственно-частное партнерство». Таким образом, жюри отметило высокую эффективность взаимодействия города и бизнеса. Специалисты – члены жюри сделали вывод, что эта новация играет значительную роль в стимулировании инновационного развития всей России.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — масштабное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для государственных структур и бизнеса. Авторы лучших решений награждаются денежными призами. Специалисты также получают возможность проверить свои проекты в реальных условиях, после чего внедрить и масштабировать их.

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Московский конкурс заинтересовал не только россиян, но и представителей из так называемых дружественных стран. В 2024 году регистрацию для участия в хакатоне прошли разработчики из 45 государств. С 2019 года на базе представленных в рамках проекта цифровых решений уже создано более 60 стартапов. Аналогичный конкурс запустили в Краснодарском крае и Якутии.

В 2023 году хакатон также стал лауреатом международной премии BOLD Awards. Тогда он победил в номинации «Международные инновации». Еще одно признание хакатон получил в комитете Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций. Московский проект включён в топ-45 мировых практик.

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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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