«Лидеры цифровой трансформации»: Москва стала лауреатом международной премии

Проект мэра российской столицы «Лидеры цифровой трансформации» удостоен международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, в числе соискателей награды было более 50 стран.

Московский проект стал победителем в номинации «Государственно-частное партнерство». Таким образом, жюри отметило высокую эффективность взаимодействия города и бизнеса. Специалисты – члены жюри сделали вывод, что эта новация играет значительную роль в стимулировании инновационного развития всей России.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — масштабное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для государственных структур и бизнеса. Авторы лучших решений награждаются денежными призами. Специалисты также получают возможность проверить свои проекты в реальных условиях, после чего внедрить и масштабировать их.