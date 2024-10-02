Собянин: Москва является одним из самых умных и технологичных городов мира

По его словам, в городе ежегодно реализуют более 300 цифровых проектов, а также успешно внедряют новейшие разработки в самых разных сферах жизни, в том числе в здравоохранении, безопасности и коммунальном хозяйстве.

Градоначальник добавил, что этого удалось достичь благодаря многолетней системной поддержке ИТ-сферы, в которую входят различные сервисы и проекты для специалистов. В частности, это бесплатная облачная платформа для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub.

Также запущены портал открытых данных правительства Москвы, различные хакатоны, международная непрерывная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов», образовательная программа «Защита ИТ-решений и патентование».

«Узнать об истории цифровых сервисов столицы и о наших уникальных проектах можно на выставке в павильоне «Умный город» на ВДНХ и на сайте спецпроекта Департамента информационных технологий», — заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что в российской столице стартовала регистрация на пятый поток «Академии инноваторов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

